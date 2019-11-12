У Раді спіймали на "кнопкодавстві" нардепа, який пропонував за це саджати у в'язницю

У Верховній раді під час ранкового пленарного засідання 12 листопада народного депутата франкції "Опозиційна платформа - За життя" Василя Німченка викрили порушення процедури особистого голосування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Громадський рух Чесно.

Повідомляється, що під час голосування за законопроект №2299 про вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти Німченко натиснув на дві копки "за".

Зазначимо, що Німченко є співавтором законопроекту №1127 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо кримінальної відповідальності народних депутатів України за неособисте голосування), в якому нардеп пропонував передбачити арешт на строк до двох років за повторне "кнопкодавство". Даний законопроект 29 жовтня Рада відхилила.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у вересні двоє народних депутатів від фракції "Слуги народу" попалися на "кнопкодавстві". Зокрема, викрили в порушенні процедури особистого голосування Олену Копанчук і Сергій Литвиненко.