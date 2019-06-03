У Раді з'явився закон Зеленського про незаконне збагачення

У Верховній раді України з'явився законопроект №10358 про відповідальність за незаконне збагачення "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів". Про це свідчить документ на сайті парламенту.

Законопроектом пропонується доповнити Кримінальний кодекс України положеннями, що встановлюють кримінальну відповідальність за набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів, вартість яких більш ніж на 12 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи.

Документом передбачається на законодавчому рівні вирішити питання щодо забезпечення належного функціонування інституту стягнення необґрунтованих активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. У зв’язку з цим планується запровадити у Цивільному кодексі України окрему підставу припинення права власності, визначення видів активів, які можуть визнаватися необґрунтованими, та межу вартості таких активів (вартість, яка у 500 і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб).

Проектом закону уточнюється обов’язок доказування у справах такої категорії. Зокрема, визначається предмет доказування для позивача, що є гарантією захисту прав осіб, проти яких можуть бути подані відповідні позови. Положеннями проекту в частині запровадження процедури визнання активів необґрунтованими та їх стягнення пропонується закріпити класичний стандарт доказування - "перевага доказів", який закріплює принцип рівності сторін.

За наслідками визнання необґрунтованими активів чиновників і стягнення таких активів передбачається звільняти зазначених осіб із займаних посад шляхом внесення змін до законів "Про запобігання корупції", "Про державну службу", "Про місцеве самоврядування", Кодексу законів про працю України.

Розгляд справ про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення у дохід держави пропонується віднести до юрисдикції Вищого антикорупційного суду, що, в свою чергу, буде гарантією неупередженого розгляду таких справ.

Право на звернення до суду з відповідним позовом пропонується надати Національному антикорупційному бюро України за погодженням із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, крім справ, де відповідачем є посадові особи НАБУ та прокурори САП. У таких випадках право на звернення з відповідним позовом пропонується надати прокурорам Генеральної прокуратури України за дорученням генпрокурора.

Нагадаємо, раніше в понеділок представник президента у Верховній раді Руслан Стефанчук заявив, що законопроект Зеленського про незаконне збагачення буде внесений до Верховної ради до середи, 5 червня. Представник глави держави у ВР не виключав, що документ може бути внесений у понеділок.

Як писало РБК-Україна раніше, в команді Зеленського анонсували, що президент України внесе до Верховної ради законопроект про незаконне збагачення 31 травня, але закон так і не внесли.

Варто підкреслити, у ході церемонії інавгурації Зеленський закликав нардепів прийняти закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Глава держави підкреслював, що у парламенту для цього буде 2 місяці.

Так, 27 лютого Конституційний суд України опублікував рішення про скасування статті Кримінального кодексу України про незаконне збагачення.