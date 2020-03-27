У Раду внесли закон про кримінальну відповідальність за експорт протиепідемічних товарів

Кабінет міністрів вніс у Верховну раду законопроект, який передбачає кримінальну відповідальність за незаконний експорт товарів протиепідемічного призначення у зв'язку з пандемією коронавірусу. Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Зокрема, проект закону №3271 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо криміналізації вивезення (пересилання) через митний кордон України товарів протиепідемічного призначення" зареєстрували в ВР у п'ятницю, 27 березня.

На даний момент текст законопроекту відсутній на сайті парламенту. Останній етап проходження законопроекту - переданий на розгляд керівництву.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні планують передбачити кримінальну відповідальність за незаконний експорт товарів протиепідемічного призначення у зв'язку з пандемією коронавірусу. Відповідний законопроект був затверджений на засіданні уряду.

Зокрема, пропонується встановити, що за вивіз в значному розмірі максимальна санкція статті передбачатиме до трьох років позбавлення волі. За такі ж дії, вчинені повторно, групою осіб або у великих розмірах - від трьох до шести років позбавлення волі.

Як писало РБК-Україна, через ситуацію з коронавірусом в Україні Міністерство охорони здоров'я закликало громадян носити медичні маски. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що станом на 24 березня медичні маски вже продаються в аптеках.