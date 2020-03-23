У Раді з'явився текст законопроекту про засідання у режимі відеоконференції

У Верховній раді з'явився текст законопроекту №3250 "Про підстави і порядок проведення пленарних засідань парламенту і засідань комітетів ВР у режимі відеоконференції на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби". Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Документ як і раніше знаходиться на розгляді керівництва.

Проектом пропонується створити правове підґрунтя для забезпечення можливості ухвалення ВР та її комітетами рішень у режимі відеоконференції з метою розгляду парламентом законопроектів, проектів інших актів, які мають особливу важливість і пов’язані із запобіганням виникненню і поширенню, локалізацією і ліквідацією спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), забезпеченням національної безпеки та оборони, економічного добробуту та прав людини.

Закони, прийняті Радою на таких пленарних засіданнях, голова парламенту невідкладно підписуватиме та направлятиме президентові.

Гласність пленарного засідання парламенту в режимі відеоконференції забезпечуватиметься шляхом його трансляції по телебаченню і радіо, а також на офіційному веб-сайті парламенту.

Застосовуватиметься зазначений закон протягом 60-ти днів з дня набрання ним чинності.

Так, 20 березня перший заступник голови Верховної ради Руслан Стефанчук зареєстрував законопроект №3250, який передбачає проведення засідань парламенту в режимі відеоконференції.

Раніше повідомлялося, що спікер Верховної Ради Дмитро Разумков провів нараду щодо позачергового засідання Ради. Як повідомили співрозмовники РБК-Україна в керівництві фракції "Слуга народу", обговорювався формат позачергового засідання. Дане засідання не зможе пройти дистанційно, оскільки не був схвалений законопроект про роботу Ради в режимі відеоконференції.

Також у "Слузі народу" повідомляли, що сьогодні в Раді планують провести симулятивное засідання депутатів, щоб дізнатися на практиці, чи зможе парламент працювати в дистанційному режимі під час карантину.