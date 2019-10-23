У Раді з'явився текст закону Зеленського про скасування держмонополії у спиртовій галузі

У Верховній раді України з'явився текст проекту закону авторства президента Володимира Зеленського про роздержавлення спиртової галузі. Про це свідчить інформація на сайті ВР.

Зокрема, документ зареєстровано за №2300 в середу, 23 жовтня.

Останній етап проходження документа - опрацьовується у комітеті. Підкреслимо, президент визначив проект закону як невідкладний.

Згідно із законопроектом, передбачається надання можливості суб'єктам господарювання будь-якої форми власності здійснювати діяльність з виробництва спирту за умови отримання відповідної ліцензії.

Також проект закону вводить повну лібералізацію експорту спирту з України.

Крім того, з метою захисту вітчизняного товаровиробника законопроектом передбачено, що імпорт спирту до 1 січня 2022 року зможуть здійснювати тільки уповноважені Кабінетом міністрів України підприємства.

Нагадаємо, законопроект вранці був зареєстрований на сайті Ради, проте текст був відсутній.

Як писало РБК-Україна раніше, прес-служба Офісу президента повідомила, що Зеленський вніс до Ради відповідний закон.

Так, у кінці вересня у Сумській області співробітники Служби безпеки України викрили та блокували масштабні поставки контрафактного метилового спирту з Росії, які діяли протягом 2018-2019 років.