У Раді з'явився текст закону про ратифікацію угоди з ЄБРР про 150 млн євро кредиту

У Верховній раді з'явився текст законопроекту авторства президента Володимира Зеленського №0011 "Про ратифікацію Гарантійної угоди (Проект електрифікації Української залізниці "Електрифікація залізничного напрямку Долинська - Миколаїв - Колосівка") між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку". Текст відповідного закону був опублікований на сайті парламенту у понеділок, 2 грудня.

Вказано, що дану угоду було підписано 30.12.2017 у місті Києві з метою залучення фінансових ресурсів у розмірі 150 млн євро відповідно до Угоди про позику, підписану між ПАТ "Укрзалізниця" та ЄБРР.

Проект електрифікації передбачає будівництво другої колії, електрифікацію та модернізацію систем сигналізації і зв'язку на напрямку Долинська - Миколаїв - Колосівка. Це дозволить збільшити рівень пропускної спроможності напрямку, забезпечити енергозбереження при перевезеннях залізничним транспортом та зменшити експлуатаційні витрати.

"Електрифікація, крім підвищення швидкості руху й продуктивності праці, дозволить одержати значну економію дорогого дизельного палива й поліпшити екологічну обстановку в регіоні за рахунок виключення шкідливих викидів (продуктів згоряння дизельного палива) в атмосферу", - сказано у пояснювальній записці.

Зокрема, за оцінками експертів, загальна вартість проекту без урахування ПДВ складе близько 300 млн євро (150 млн євро - кредитні кошти ЄІБ, а 150 млн євро - кредитні кошти ЄБРР), у тому числі:

електрифікація та будівництво других колій на напрямку Долинська - Миколаїв - 202 млн євро;

зовнішнє електропостачання тягових підстанцій - 45 млн євро;

електрифікація напрямку Миколаїв - Колосівка - 49 млн євро.

При цьому частка УЗ у фінансуванні проекту складе близько 60 млн євро (ПДВ 20%).

У фінансовому-економічному обґрунтуванні до проекту закону вказано, що повернення коштів кредиту буде здійснюватися за рахунок:

коштів, отриманих залізницями від перевезень залізничним транспортом вантажів та пасажирів;

прибутків від додаткових обсягів перевезень;

скорочення витрат енергоресурсів;

покращення транспортного обслуговування клієнтури і пасажирів.

"Кошти будуть повернуті в установленому порядку відповідно до умов Фінансової та Кредитних угод і закладені у фінансових планах "Укрзалізниці" на відповідні роки. Пропонується як належне забезпечення надати у заставу майнове право на вимогу сплати грошових сум за контрактами (договорами) про організацію перевезень ПАТ "Укрзалізниця" в обсягах, погоджених з Міністерством фінансів України", - зазначається в обгрунтуванні.

Додамо, увесь проект мають ввести в експлуатацію до IV кварталу 2021 року.

Нагадаємо, 29 листопада Зеленський вніс до Ради законопроект №0011 "Про ратифікацію Гарантійної угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку". Однак спочатку текст законопроекту був відсутній.

Як писало РБК-Україна, глава держави також пропонує Верховній раді внести зміни в державний бюджет на 2019 рік щодо будівництва лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит". На будівництво пропонується перерозподілити 200 млн гривень.