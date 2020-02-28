У Раді з'явився текст закону про продовження угоди зі США про співробітництво у науці

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Кабінет міністрів вніс до Ради відповідний законопроект, але спочатку текст був відсутній

У Верховній раді з'явився текст законопроекту Кабінету міністрів №0038 "Про ратифікацію угоди (у формі обміну нотами) між урядом України та урядом Сполучених Штатів Америки про продовження дії угоди між урядом України та урядом Сполучених Штатів Америки про співробітництво у сфері науки та технологій". Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Наразі документ опрацьовується у комітеті.

Вказано, що прийняття проекту забезпечить нормативно-правове підґрунтя для двостороннього співробітництва у науково-технічній сфері, сприятиме розширенню участі України у міжнародному науково-технічному співробітництві та розвитку науково-дослідних можливостей України, а також надасть можливість українським вченим отримати належні умови для проведення наукових досліджень та інтегруватися у світовий науковий простір.

Прийняття законопроекту не потребує додаткових фінансових витрат з державного бюджету України. Для реалізації положень угоди фінансування здійснюватиметься за бюджетною програмою "Виконання зобов’язань України у сфері міжнародного науково-технічного та освітнього співробітництва" в межах видатків, передбачених держбюджетом.

Нагадаємо, Кабінет міністрів вніс у Раду законопроект №0038 24 лютого, але спочатку текст документа був відсутній.

Як писало РБК-Україна раніше, в 2018 році Рада підтримала за основу та в цілому законопроект №0156 про ратифікацію угоди між урядами України та США про відновлення дії угоди про співпрацю у сфері науки і технологій між країнами. За документ тоді проголосували 246 депутатів. Закон був прийнятий з урахуванням необхідності відновлення дії відповідної угоди з США від 4 грудня 2006 року у зв'язку із закінченням терміну її дії в 2014 році.

Додамо, в 2009 році Рада ратифікувала угоду між урядами України та США про співробітництво в сфері науки і технологій.