У Раді з'явився текст закону про заохочення українців до служби за контрактом

У Верховній раді з'явився текст законопроекту №3044 "Про внесення змін до деяких законів України щодо заохочення громадян України до проходження військової служби за контрактом, поліпшення соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей". Про це свідчать дані на сайті ВР.

Проект був зареєстрований у Раді 10 лютого, однак спочатку його текст був відсутній. Останній етап проходження документу - опрацьовується у комітеті.

Зокрема, пропонується передбачити право військовослужбовців строкової військової служби укладати контракт про проходження військової служби на 1 рік, а також додаткові підстави дострокового припинення строкової служби та військової служби за призовом осіб офіцерського складу, у зв’язку з виникненням окремих сімейних обставин.

Також планується запровадити положення, які визначають диференційований підхід до встановлення права на професійну адаптацію військових після звільнення зі служби залежно від безперервної вислуги років:

до 10 років - отримання консультацій та сприяння у працевлаштуванні;

від 10 до 25 років - проходження професійної перепідготовки (тривалістю до 500 годин) без стягнення платні за навчання та зі збереженням усіх видів забезпечення;

від 25 років і більше - право на перепідготовку, спеціалізацію, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності.

Крім того, документом передбачається внесення до категорій громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, осіб, звільнених з військової служби (крім військовослужбовців строкової служби), служби в органах внутрішніх справ, Національної поліції, Служби судової охорони і державної пожежної охорони, в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації, в органах і підрозділах цивільного захисту, податкової міліції, у Державній кримінально-виконавчій службі, які мають безперервну вислугу від 10 до 25 років у календарному обчисленні та позитивні службові характеристики.

Законом уточнюється і коло осіб, яким видається посвідчення, що підтверджує належність до категорій громадян, визначених статтею 3 ЗУ "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

Проектом пропонується поширити право на надання позачергово місцевими радами місць дітям резервістів, під час виконання ними обов’язків служби у військовому резерві,у дитячих закладах за місцем проживання.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України пропонує ВР прийняти законопроект №3044 "Про внесення змін до деяких законів України щодо заохочення громадян України до проходження військової служби за контрактом, поліпшення соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей".

Як писало РБК-Україна, міністр оборони Андрій Загороднюк запевнив, що призов на строкову службу юнаків у віці 18 і 19 років буде проходити на добровільних засадах. Він зазначив, що відповідні роз'яснення розіслали обласним державним адміністраціям.

Також глава Міноборони зазначив, що в цьому році з 20-ти років призов на строкову службу буде обов'язковим, а з 18 і 19-ти - виключно за згодою призовників.