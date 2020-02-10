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Кабмін пропонує ВР закон про заохочення українців до служби за контрактом

Новини » Політика     10.02.2020 - 13:16
Кабмін пропонує ВР закон про заохочення українців до служби за контрактом
Ілюстративне фото (facebook.com/andriy.zagorodnyuk)

Документом також пропонується поліпшення соцзахисту військових та членів їх сімей

Кабінет міністрів України пропонує Верховній раді прийняти законопроект №3044 "Про внесення змін до деяких законів України щодо заохочення громадян України до проходження військової служби за контрактом, поліпшення соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті ВР.

Проект був зареєстрований у Раді сьогодні, 10 лютого. Його текст наразі відсутній.

Останній етап проходження документу - переданий на розгляд керівництву.

Нагадаємо, міністр оборони Андрій Загороднюк запевнив, що призов на строкову службу юнаків у віці 18 і 19 років буде проходити на добровільних засадах. Він зазначив, що відповідні роз'яснення розіслали обласним державним адміністраціям.

Глава Міноборони зазначив, що в цьому році з 20-ти років призов на строкову службу буде обов'язковим, а з 18 і 19-ти - виключно за згодою призовників. Міністр також нагадав, що військовослужбовці строкової служби не залучалися і не будуть залучатися до проведення операції Об'єднаних сил.

Як писало РБК-Україна, 16 січня стало відомо, що в ході весняного призову навіть після указу президента України Володимира Зеленського на військову службу будуть залучатися українці у віці 20 років і старше.

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