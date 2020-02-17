У Раді з'явився текст закону про Нацагентство з подолання наслідків агресії РФ

У Верховній раді України з'явився текст законопроекту №3057 "Про Національне агентство України з питань подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації". Про це свідчать дані на сайті ВР.

Останній етап проходження документа - опрацьовується у комітеті.

Проектом пропонується утворити Національне агентство з питань подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації як центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом;

Функції та повноваження Національного агентства:

формування та реалізація держполітики з питань вироблення єдиної правової позиції України стосовно збройної агресії Росії та подолання її наслідків як концептуальної основи для підготовки консолідованої претензії України до РФ стосовно встановлення і реалізації міжнародно-правової відповідальності Росії за збройну агресію проти України;

визначення методології формування доказової бази для доведення факту збройної агресії Російської Федерації проти України, підрахунків обсягу шкоди, завданої Україні агресією Росії і збитків України від збройної агресії РФ, та складення реєстру воєнних злочинів і злочинів проти людяності, вчинених РФ під час збройної агресії проти України;

забезпечення підготовки консолідованої претензії України, як держави, що зазнала збройної агресії, до Російської Федерації, як держави, що вчинила збройну агресію щодо України;

подання узгодженого з іншими органами виконавчої влади проекту консолідованої претензії України до Росії на розгляд Кабміну для остаточного затвердження;

визначення загального обсягу шкоди, заподіяної державі Україна, її юридичним особам та громадянам Російською Федерацією внаслідок збройної агресії та тимчасової окупації території України;

визначення загального обсягу збитків, яких зазнала Україна, як держава, внаслідок ліквідації шкоди, заподіяної Україні, її юридичним особам та громадянам України збройною агресією РФ та тимчасовою окупацією території України;

визначення обсягу, видів і форми матеріальної та нематеріальної відповідальності Росії за збройну агресію проти України та тимчасову окупацію частин території України як складників консолідованої претензії України до Російської Федерації;

формування та забезпечення ведення реєстру воєнних злочинів і злочинів проти людяності, вчинених вищими посадовими особами Російської Федерації, особовим складом Збройних сил Росії та керівництвом окупаційної адміністрації РФ під час воєнних дій та протягом тимчасової окупації частини території України за збройну агресію у порядку, встановленому Кабінетом міністрів.

Крім того, документом визначаються повноваження голови, заступника голови та уповноважених осіб Національного агентства; врегульовуються питання щодо фінансового та матеріально-технічного забезпечення Національного агентства.

Нагадаємо, 11 лютого в ВР був зареєстрований законопроект №3057 "Про Національне агентство України з питань подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації".

Як писало РБК-Україна раніше, на початку лютого в Кабміні було прийнято рішення про створення Міністерства з питань окупованих територій.