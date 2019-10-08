У Раді з'явився текст закону Кабміну про спрощення формування громад

Текст урядового законопроекту про зміни до закону "Про добровільне об'єднання територіальних громад", який відкриває можливість прискорити формування перспективних планів спроможних громад, з'явився на сайті Верховної ради. Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Останній етап проходження документа - опрацьовується у комітеті.

Проектом пропонується доповнити частину першу статті 4 закон "Про добровільне об’єднання територіальних громад" нормою, якою перелік умов добровільного об’єднання доповнюється вимогою щодо здійснення цього процесу відповідно до перспективних планів формування територій громад Автономної республіки Крим, області. Також передбачається викласти в новій редакції частину третю статті 11 закону, якою встановити, що перспективні плани формування територій громад АР Крим, областей затверджуються Кабміном за поданням Ради міністрів Криму, відповідної ОДА.

У пояснювальній записці пояснюється, що зараз обласні ради не завжди вчасно та раціонально приймають рішення щодо схвалення перспективних планів формування територій громад областей, часто політизуючи цей процес з метою збереження свого впливу на потенційних виборців.

"Внаслідок ігнорування критеріїв формування спроможних територіальних громад, обласними радами схвалюються перспективні плани формування територій громад, якими передбачається можливість утворення об’єднаних територіальних громад, що не здатні надавати жителям якісні й доступні публічні та інші послуги", - підкреслюють в уряді.

Крім того, поширені випадки створення ОТГ, склад або адміністративні центри яких не відповідають Методиці формування спроможних територіальних громад та перспективному плану формування територій громад. Бюджети таких громад залишаються дотаційними, що значною мірою обмежує можливості відповідних органів місцевого самоврядування в повній мірі реалізовувати покладені на них повноваження.

Нагадаємо, 30 вересня Кабмін вніс до Ради даний проект закону, однак текст документу спочатку був відсутній на сайті парламенту.

Як писало РБК-Україна раніше, 25 вересня уряд схвалив законопроект про зміни до закону "Про добровільне об'єднання територіальних громад", які відкривають можливість прискорити формування перспективних планів здатних громад.

Варто також додати, в парламентській партії "Слуга народу" заявили, що місцеві вибори відбудуться після реформи децентралізації.