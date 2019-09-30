ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

До Ради внесли проект Кабміну про зміни в закон про об'єднання громад

Новини » Політика    30.09.2019 - 17:11
До Ради внесли проект Кабміну про зміни в закон про об'єднання громад
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Документом доповнюється перелік умов добровільного об'єднання територіальних громад

Кабінет міністрів України вніс до Верховної ради законопроект про зміни до закону "Про добровільне об'єднання територіальних громад", який відкриває можливість прискорити формування перспективних планів спроможних громад. Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Відзначимо, на даний момент текст законопроекту відсутній на сайті парламенту. Останній етап проходження документа - переданий на розгляд керівництву.

При цьому в Кабміні раніше підкреслювали, що даним законопроектом пропонується доповнити перелік умов добровільного об'єднання територіальних громад вимогою про здійснення цього процесу відповідно до перспективних планів формування територій громад у регіонах України.

Нагадаємо, 25 вересня Кабінет міністрів України схвалив законопроект про зміни до закону "Про добровільне об'єднання територіальних громад", які відкривають можливість прискорити формування перспективних планів спроможних громад.

Як писало РБК-Україна раніше, представник уряду у Верховній раді Ірина Верещук заявила, що місцеві вибори в Україні пройдуть навесні 2020 року.

Варто також додати, в парламентській партії "Слуга народу" заявили, що місцеві вибори відбудуться після реформи децентралізації.

У Раді представлять Програму дій Кабміну на цьому тижні Опубліковано текст Програми діяльності Кабміну
Новини України Верховна Радаобщины
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся