У Раді з'явився текст постанови Кабміну про виконання держбюджету-2019

У Верховній раді з'явився текст проекту постанови №3269 "Про звіт про виконання закону "Про державний бюджет України на 2019 рік". Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Проект був зареєстрований у парламенті в п'ятницю, 27 березня. Останній етап проходження документа - опрацьовується у комітеті.

"Звіт про виконання ЗУ "Про державний бюджет України на 2019 рік" за доходами у сумі 998 344,9 млн гривень, за видатками - 1075122,1 млн гривень, за обсягом повернення кредитів - 7303,4 млн гривень і за обсягом надання кредитів - 11519,9 млн гривень з дефіцитом в сумі 80993,7 млн гривень ", - зазначено в проекті постанови.

Крім того, на сайті ВР з'явилися і додатки до документу, які містять розширені дані про виконання бюджету-2019.

Нагадаємо, Кабмін вніс до Верховної ради проект постанови №3269 "Про звіт про виконання закону "Про державний бюджет України на 2019 рік". Однак спочатку текст постанови був відсутній.

Як писало РБК-Україна, уряд на своєму засіданні схвалив звіт про виконання державного бюджету у 2019 році. Звіт також буде направлений президенту України та Рахунковій палаті.

Підкреслимо, Рада в понеділок відправила на доопрацювання пропозиції Кабміну щодо скорочення витрат державного бюджету в 2020 році у зв'язку з карантином, оголошеним через пандемію коронавірусу.