Посли G7 виступили із заявою через ситуацію з відбором голови САП

Фото: Спеціалізована антикорупційна прокуратура (facebook com sap gov ua)

Країни "Великої сімки" (G7) виступають за відбір нового голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) через прозорі і політично нейтральні процедури. Сам антикорупційний орган повинен зберегти незалежність.

Про це йдеться у заяві послів G7 на офіційному Twitter-акаунті.

У заяві йдеться, що посли G7 підтримують антикорупційні інститути в Україні. А цим органам, у свою чергу, має бути надана можливість самостійно виконувати свою роботу з необхідними повноваженнями і ресурсами.

Також посли нагадують, що незалежність цих установ є важливим елементом міжнародних зобов'язань України, у тому числі в рамках співпраці з ЄС і МВФ.

"Посли країн G7 підкреслюють необхідність відбору керівників антикорупційних установ через прозорі, засновані на досягненнях, і політично нейтральні процедури відбору", - йдеться в заяві.

Як уточнив посол ЄС в Україні Матті Маасікас, заява послів G7 безпосередньо стосується процедури відбору нового глави САП.

"Боротьба з корупцією за допомогою сильних і незалежних інститутів є центральною частиною співробітництва між ЄС та Україною в областях від безвізового режиму до макрофінансової допомоги. Принципи (зазначені в заяві послів G7, - ред.) також необхідно застосовувати, коли український парламент призначає представників для відбору нового керівника САП", - підкреслив посол.

Зазначимо, у порядку денному Верховної ради на 3 вересня значиться постанова 3898 про затвердження представників парламенту до складу комісії з обрання голови САП. Документ пропонує призначити сім кандидатів до цієї комісії, а, як пишуть деякі ЗМІ, вони не мають необхідного антикорупційного досвіду.

Нагадаємо, 21 серпня колишнього керівника САП Назара Холодницького звільнили з займаної посади та з органів прокуратури.

Офіс генерального прокурора почав підготовку до обрання нового глави САП ще в травні.