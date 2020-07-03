У Раді показали бюлетень для голосування за відкритими списками

На сьогоднішньому засіданні парламентського комітету з питань організації державної влади ухвалили зміни до виборчого законодавства. Також нардепи узгодили вигляд нового бюлетеня.

Про це повідомив народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура.

Так, на засіданні комітету депутати схвалили вигляд бюлетеня для голосування за відкритими списками.

Фото: бюлетень для голосування (t.me/kachuratut)

Зазначимо, суть голосування за відкритими полягає в тому, що виборець може вливати на місце кандидата у списку політичної партії, за яку голосує. Виборці можуть збільшити шанси конкретного кандидата потрапити до парламенту.

Таким чином, остаточний список кандидатів в нардепи може відрізнятися від того, який пропонувала політсила.

Нагадаємо, на голосуванні за відкритими списками у травні минулого року наполягав президент України Володимир Зеленський.

Крім того, 2 липня соціологічний Центр Разумкова опублікував свіжий рейтинг політичних партій.