Раді подали звіт ТСК по нападу на Гандзюк та інших активістів

Тимчасова слідча комісія (ТСК) з контролю над розслідуванням нападу на Катерину Гандзюк та інших активістів подала Верховній раді звіт. Відповідний документ є в розпорядженні РБК-Україна.

ТСК вважає необхідним продовжити контроль над розслідуванням низки профільних кримінальних проваджень.

Крім того, Комісія прийшла до висновку, що необхідно продовжувати контролювати досудові розслідування вбивств активістки Катерини Гандзюк та бердянського активіста Віталія Олешко, замаху на одеського громадського діяча, голову міської організації партії "Сила людей" Олега Михайлика, а також встановити осіб, які замовили напад на главу одеського "Автомайдану" Віталія Устименко

Зазначимо, 28 лютого Верховна рада продовжила роботу ТСК по нападу на Гандзюк. Цим же рішенням народні депутати продовжили роботу комісії до 14 травня 2019 року.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Генеральний прокурор Юрій Луценко і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не прийшли на засідання ТСК Верховної ради для проведення розслідування відомостей щодо нападу на Катерину Гандзюк.

Крім того, ГПУ повідомила, що у справі Гандзюк змінили підозра 5 особам, які є вірогідними виконавцями злочину. Зокрема, раніше повідомлялося підозри щодо ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою, - ред.) Змінено на 2 ч. ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення ).