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Ветований Виборчий кодекс буде переглядатися, - Корнієнко

Новини » Політика    15.09.2019 - 14:01
Ветований Виборчий кодекс буде переглядатися, - Корнієнко
Фото: Олександр Корнієнко (РБК-Україна)

Положення, які не будуть відповідати внесених до Конституції змін, переглядатимуть

Новий Виборчий кодекс, який ветував президент Володимир Зеленський, буде переглядатися. Про це заявив народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в інтерв'ю LB.ua.

Вчора Зеленський повернув в Раду закон про новий Виборчий кодекс, прийнятий парламентом попереднього скликання.

"У мене багато питань до цієї процедури. Не думаю, що ми будемо радикально цю систему міняти. Але її точно потрібно спрощувати, щоб вона стала більш зрозумілою... Положення, які не будуть відповідати внесених до Конституції змін, будемо переглядати", - зазначив Корнієнко.

РБК-Україна писало, що Зеленський пояснив вето Виборчого кодексу. Він вніс у Верховну раду текст пропозицій до нового Виборчого кодексу за відкритими списками.

В пропозиціях зазначено, що Виборчий кодекс, який надійшов на підпис президенту, містить положення, які не відповідають Конституції України, а також не враховують останні зміни у виборче законодавство.

Раніше повідомлялося, що спікер Верховної ради 8 скликання Андрій Парубій в кінці серпня підписав законопроект про новий Виборчий кодекс.

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