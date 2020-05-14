У Раді перенесли розгляд закону про новий тип містобудівної документації

Комітет з питань аграрної та земельної політики переніс на п'ятницю, 15 травня, розгляд законопроекту №2280 щодо планування використання земель, що передбачає введення нового типу містобудівної документації. Про це повідомляє інформаційне управління Верховної ради.

Зазначимо, що проектом передбачається врегулювання питань встановлення меж громад та комплексне просторове планування територій громад, що скасовує необхідність розробки декількох, споріднених за змістом видів містобудівної документації та документації із землеустрою.

"Під час засідання... прийнято рішення розгляд підготовленого до другого читання проекту закону про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо планування використання земель №2280 та обговорення актуальних питань законодавчого регулювання ринку молока і молочних продуктів перенести на наступне засідання комітету", - сказано у повідомленні.

Продовження засідання відбудеться 15 травня об 11:00 у режимі відеоконференції.

Так, у грудні 2019 року ВР прийняла за основу в першому читанні законопроект №2280, документ підтримали 265 депутатів парламенту.

Як писало РБК-Україна, раніше в уряді пояснили новації законопроекту №2280 і заявили, що нововведення законопроекту має прибрати корупційні чинники.