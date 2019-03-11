У Раді чекають зростання україномовного контенту на ТБ

Рада у ході розгляду документу до другого читання зможе розвіяти міфи про закон, які розповсюджуються у РФ

Принятие "языкового закона" - законопроекта "О функционировании украинского языка как государственного" обеспечит не менее 90% украинского языка на телеканалах. Об этом сообщил председатель Верховной рады Андрей Парубий во время согласительного совета, передает корреспондент РБК-Украина.

Также ожидается, что после принятия документа не менее 50% газет и журналов в пунктах распространения будут печататься на украинском языке.

"Принятие законопроекта (о государственном языке, - ред.) обеспечит не менее 90% на всеукраинских каналах, не менее 50% газет и журналов на украинском языке в пунктах распространения. Не менее 50% книг на украинском языке в книжных магазинах и издательствах, украиноязычное образование", - сообщил Парубий.

По его словам, парламент Украины сможет развеять мифы о законопроекте, которые распространяются в РФ.

"Очень много ложной и манипулятивной информации звучит, особенно из российских СМИ, по закону об украинском языке. Я убежден, что украинский парламент сможет при обсуждении поправок развеять эти мифы и сделать просветительскую работу и для общества, и для зарубежных партнеров по поводу того, что закон является европейским", - добавил глава Рады.

Напомним, ранее Парубий прогнозировал, что Рада сможет проголосовать "языковой закон" в ближайшее время.

Как писало РБК-Украина ранее, первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко рассказала, что Рада продолжит рассмотрение "языкового закона" во вторник, 12 марта.

Отметим, парламент в четверг, 28 февраля, начал рассмотрение "языкового закона". Согласно сравнительной таблице ко второму чтению, к документу подано 2082 правки.