У Раді відповіли на рішення КС по Ситнику: звільнити може тільки Зеленський

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник продовжує обіймати свою посаду на законних підставах, попри рішення Конституційного суду. Звільнити главу НАБУ може тільки президент Володимир Зеленський.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів перший заступник голови комітету Ради з антикорупційної політики Ярослав Юрчишин.

"Ситник цілком легітимний директор НАБУ до того моменту, поки указ про його відставку не буде підписаний президентом Зеленським. Конституційний суд не має повноважень його звільнити. Він може визнати, що певний акт відповідає Конституції чи ні й запропонувати якісь рішення, щоб цю помилку виправити", - уточнив депутат.

Член парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Олександра Устінова зазначила, що таке рішення було прийнято "вперше в історії України". За її словами, раніше КСУ залишав без розгляду укази президента про персональне призначення.

"Такого не було за всі роки незалежності. Тому що є певна колізія: такі укази втрачають силу у той самий момент, коли людина вступає на посаду. Тобто, коли Ситник став директором НАБУ, указ про його призначення втратив свою дію. Його неможливо було заперечувати. Тому раніше всі подібні уявлення залишалися без розгляду", - пояснила нардеп.

Юрчишин додав, що наразі тільки президент Володимир Зеленський може звільнити директора НАБУ.

"Як він буде виконувати рішення КСУ поки не зрозуміло. Або він зразу звільнить Ситника або він запропонує зміни в закон, а до моменту їх прийняття залишить Ситника на посаді. Це повністю в його повноваженнях, так що м'яч на полі Зеленського", - зазначив депутат.

Він уточнив, поки невідомо чи буде збиратися на позачергове засідання комітету Верховної ради з питань антикорупційної політики. Наступне планове засідання призначено на середу, 2 вересня.

Нагадаємо, Конституційний суд визнав неконституційним призначення Артема Ситника директором НАБУ.

В коментарі РБК-Україна представник президента в КСУ Федір Веніславський заявив, що зараз немає механізму призначення нового директора НАБУ замість Ситника, оскільки для цього необхідні законодавчі зміни.

Водночас в НАБУ заявили, що рішення КСУ не означає, що Ситник припиняє повноваження директора Бюро.