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Шмигаль назвав умову своєї відставки

Новини » Політика     11.06.2020 - 15:35
Шмигаль назвав умову своєї відставки
Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)

При цьому у Раді не виключають відставку Кабміну перед місцевими виборами

Глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль назвав умову своєї відставки з посади. Прем'єр планує піти з посади у випадку, якщо не виправдає надії українців.

Про це глава уряду сказав у ході прес-конференції з нагоди 100 днів роботи свого уряду.

"Стосовно того, коли я піду у відставку - коли я не виправдаю надії українців", - відзначив Шмигаль.

Підкреслимо, в матеріалі РБК-Україна "У тіні Зеленського: як працює Кабмін Дениса Шмигаля" зазначалося, що такий сценарій можливий, якщо впаде рівень довіри до уряду, а економіка буде в складному стані.

Варто відзначити, що минулого тижня парламент відправив на доопрацювання програму діяльності уряду. Якби нардепи підтримали дану програму, то Кабмін отримав би річний імунітет, а Рада не змогла б звільнити прем'єра.

Нагадаємо, в середині минулого місяця глава комітету з питань фінансів Данило Гетманцев заявив, що зараз не стоїть питання відставки уряду.

Як писало РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський заявив, що КМУ готовий до кінця цього тижня представити оновлений варіант програми дій.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Кабінет Міністрів УкраїниотставкаДенис Шмигаль
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