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У Раді не бачать перспектив відставки уряду Шмигаля

Новини » Політика     27.06.2020 - 21:19
У Раді не бачать перспектив відставки уряду Шмигаля
Фото: Руслан Стефанчук (РБК-Україна)

Стефанчук вважає, що прем'єр старанно працює

Наразі немає перспектив відставки уряду на чолі з прем'єром Денисом Шмигалем. Очільник українського Кабінету міністрів старанно працює.

Про це заявив віце-спікер Верховної ради Руслан Стефанчук в інтерв'ю Радіо Свобода.

Стефанчук нагадав про оперативну реакцію Шмигаля на паводки, які охопили західні області України.

"І навіть те, як він відразу в той же ж день виїхав на паводки на Закарпаття і вже навіть там керує штабом, то це абсолютно нормальна реакція", - зазначив він.

Зазначимо, нещодавно Верховна рада остаточно не підтримала програму українського уряду на найближчий рік. Оскільки програма уряду не було проголосована, Кабмін Шмигаля не має річного імунітету та може бути відправлений у відставку.

Відставку уряду Шмигаля перед місцевими виборами у жовтні цього року не виключало джерело РБК-Україна у "Слузі народу".

Крім того, прем'єр Шмигаль назвав обставини, за яких він готовий подати у відставку.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України правительствоРуслан СтефанчукДенис Шмигаль
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