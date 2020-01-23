У Раді оцінили ймовірність дострокового розпуску парламенту

Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що ймовірність дострокового припинення каденції Верховної ради дев'ятого скликання становить 40%. Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Українська правда".

При цьому пару місяців назад Арахамія прогнозував 75% імовірність, що Рада не допрацює до кінця своєї каденції.

"Імовірність зменшилася до 40% за рахунок того, що ми вчимося", - зазначив нардеп.

Він також підкреслив, що залишається головою фракції, і в цьому питанні буде орієнтуватися на рішення глави держави Володимира Зеленського.

"Якщо він мені скаже піти, то я піду, навіть не буду обговорювати", - запевнив Арахамія.

Нагадаємо, спікер парламенту Дмитро Разумков на сьогодні не бачить перспектив для дострокового припинення повноважень Верховної ради дев'ятого скликання. Водночас він допускає, що парламент буде працювати менше за встановлений термін у п'ять років.

Як писало РБК-Україна раніше, за даними опитування КМІС, у кінці листопада 2019 року більшість українців вже негативно оцінювали діяльність нової Верховної ради.

Відзначимо, за даними опитування КМІС, більшість українців вважають, що нова влада (президент Володимир Зеленський, Кабінет міністрів, Верховна рада, правоохоронні органи) не справляється з головними завданнями.