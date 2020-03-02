У Раді оцінили тривалість позачергового засідання у середу

Народні депутати зможуть розглянути питання позачергового засідання Верховної ради за чотири години. Про це під час погоджувальної ради заявив голова ВР Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

Спікер Ради зазначив, що сподівається на консолідовану роботу.

"Порядок денний достатньо насичений. Я думаю, що ми на це витратимо три-чотири години. Якщо піде швидше, я сподіваюсь на консолідовану та ефективну роботу всього парламенту", - заявив Разумков.

Нагадаємо, під час позачергового засідання Верховної ради 4 березня заслухають звіти силових і антикорупційних органів. Разумков зазначив, що зараз парламент розглядає законопроект про землю і до закінчення розгляду документа не має права займатися іншими питаннями.

Як писало РБК-Україна раніше, президент України Володимир Зеленський 28 лютого скликав позачергове засідання Верховної ради на 4 березня. На порядку денному - питання Кабміну і звіт правоохоронців.

Додамо також, за словами Разумкова, до Верховної ради за станом на 1 березня не надходила заява про відставку від прем'єр-міністра Олексія Гончарука.