Раді залишилося розглянути менше 10% поправок до нового виборчого кодексу

Верховна рада України напередодні позачергових парламентських виборів розглянула 4149 поправок до нового виборчого кодексу по відкритих списках. Про це повідомила віце-спікер ВР Оксана Сироїд, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, нардепи розглянули майже 91% всіх поправок. Усього до виборчого кодексу подано 4568 поправок до другого читання.

"Ми повинні завершити нашу роботу. Почнемо з 4150-ої поправки", - зазначила заступник голови парламенту.

Нагадаємо, раніше глава Верховної ради Андрій Парубій заявив, що парламент устигає пройти всі поправки до нового виборчого кодексу по відкритих списках за два дні - пленарні вівторок і середу. За його словами, розгляд поправок завершиться 10 липня.

Як писало РБК-Україна раніше, спікер Ради прогнозує, що за виборчий кодекс за відкритими списками проголосують 240 народних депутатів. Він зазначав, що кожного депутата будуть продзвонювати й особисто запрошувати на голосування за документ.

Підкреслимо, фінальне голосування за проект закону має відбутися напередодні позачергових виборів до Верховної ради в пленарний четвер, 11 липня.