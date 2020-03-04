У Раді опубліковано закон про всеукраїнський референдум

У Верховній раді з'явився текст законопроекту "Про всеукраїнський референдум". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті парламенту.

Як йдеться у тексті проекту, предметом всеукраїнського референдуму можуть бути питання про: затвердження змін до розділів I (Загальні засади), III (Вибори. Референдум), XIII (Внесення змін до Конституції) Конституції; вирішенні питання загальнодержавного значення; затвердження закону про ратифікацію міжнародного договору, який передбачає зміну території України; припинення дії закону або окремих його положень.

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