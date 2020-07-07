У Раді пояснили, чому затягнулося прийняття закону про гральний бізнес

Минулого тижня Верховна рада почала розглядати у другому читанні

законопроект про легалізацію азартних ігор - казино, ігрових автоматів та букмекерських ставок. Після того, як у середині січня депутати підтримали проект за основу, до нього надійшло майже 3,5 тисяч поправок.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Азарт в законі: як буде працювати гральний бізнес в Україні".

За регламентом, кожну з цих поправок народні депутати можуть ставити на

підтвердження. Причому будь-який депутат, а не тільки автор поправки. За рахунок цього розгляд документа в залі розтягнувся на тижні.

"Зараз опозиція використовує цей пробіл у регламенті. Якщо поправку ставлять на

підтвердження, її повинні проголосувати мінімум 226 депутатів, щоб вона була врахована у редакції до другого читання. Таким чином ми вже розглянули 300 поправок, залишилося півтори тисячі", - пояснила РБК-Україна заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

За її словами, з одного боку, це банальне затягування. А з іншого боку, вони ще й намагаються змінити редакцію закону і розбалансувати документ.

"Таким чином вже кілька поправок, схвалених комітетом, під час підтвердження не набрали необхідної кількості голосів у залі", - зазначила Кравчук.

У парламенті вистачить голосів, щоб прийняти закон в цілому, впевнена вона.

Але все впирається в поправки і час. У депутатів залишився один пленарний тиждень, перш ніж вони підуть на літні канікули.

У "Слуги народу" сподіваються, що їм вдасться переконати опозицію не блокувати закон про гральний бізнес і завершити його розгляд на наступному тижні. Інакше - парламенту напевно доведеться збиратися на позачергові

засідання, щоб голосувати за інші питання.

Наприклад, про зміни до Виборчого кодексу та нові межі районів, які потрібно розглянути до початку кампанії до місцевих виборів.

Нагадаємо, Національне агентство по запобіганню корупції надало рекомендації до закону про гральний бізнес.

Раніше в НАПК попереджали, що прийняття цього закону в нинішньому вигляді призведе до багатомільйонних збитків держави.