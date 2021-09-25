У Раді пояснили, чому Шефір не користувався охороною

За його словами, команда президента України Володимира Зеленського прийшла будувати таку країну, в якій чиновникам не потрібні кортежі і охорона. "Це питання безпеки і ставлення до свого народу. Тому у багатьох з нас немає охорони і ми живемо так, як жили до того, як стали політиками", - уточнив Корнієнко.

При цьому, зазначив глава партії, кожен депутат може отримати державну охорону, якщо в цьому виникне необхідність.

"За законом у нас є ряд охоронюваних осіб, яким Державна служба охорони надає охорону. Зокрема депутатам, якщо вони відчувають, що їм загрожує небезпека. Вони пишуть заяву і їм надається охорона", - додав він.

Нагадаємо, 22 вересня невідомі обстріляли автомобіль Шефіра. Поранення отримав водій, а сам помічник президента в результаті нападу не постраждав.

Правоохоронці розглядають кілька версій замаху на Шефіра.

Відзначити, США пообіцяли допомогти з розслідуванням про замах на Шефіра.

У новому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" 24 вересня глядачі почують ексклюзивний коментар постраждалого водія Сергія Шефіра Олександра Іванька з клініки "Феофанія". Також експерти в студії, серед яких Денис Монастирський, Дмитро Разумков, Руслан Стефанчук, Руслан Рябошапка, Дмитро Гордон та інші, дають відповідь на питання: чи був напад на помічника Зеленського замахом на президентські реформи і чи змінить країну "Закон про олігархів"?



Нагадаємо, у попередньому випуску політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" Руслан Стефанчук розповів, чи може він замінити Дмитра Разумкова на посаді спікера Верховної Ради.

Також українцям розповіли, хто потрапить до реєстру олігархів і чи існує ризик для середнього класу.



А ще крупний бізнесмен і гендиректор Dragon Capital Томаш Фіала розповів, чи вважає себе впливовим олігархом, володіючи ЗМІ.



Крім того, у "Свободі слова Савіка Шустера" Олександр Данилюк "наїхав" на Коломойського.



У тому ж випуску секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував свою пропозицію щодо переходу на латиницю для українців.