У Раді пояснили велику кількість внесених законів про незаконне збагачення

Зараз у парламенті зареєстровані 11 законопроектів щодо незаконного збагачення

Більшість поданих до Верховної ради альтернативних законопроектів про встановлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення є ідентичними або частково дублюються. Про це повідомив представник уряду у Верховній раді, народний депутат Вадим Денисенко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, цього тижня у Раді можуть зареєструвати ще кілька законопроектів.

"Зараз зареєстровано 11 законопроектів. Тиждень тому їх було 6. Я думаю, що протягом цього тижня їх буде зареєстровано ще 5. Замість того, щоб сісти за закритими дверима і без камер проаналізувати ситуацію, кожен пише свій законопроект, по суті ідентичний до попереднього. Я впевнений, що з них 9 слово в слово повторюють один одного з невеликими різницями", - повідомив Денисенко.

На думку нардепа, велику кількість законопроектів про незаконне збагачення внесено в парламент через бажання кожного депутата очолити боротьбу з корупцією.

"Зараз усі хочуть прокричати, що "саме мій закон призведе до щастя". Кожен хоче пропіаритись на цій історії. Під крики "давайте щось змінювати", але що змінювати до кінця не розуміємо, але кожен хоче бути прапором цієї історії - через це у нас і відбувається те, що відбувалось три останні роки", - додав парламентар.

Нагадаємо, раніше місія Міжнародного валютного фонду і посол Сполучених Штатів Америки направили лист до комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності ВР з проханням відкласти розгляд законопроектів про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Так, у США і ЄС законопроекти назвали недосконалими.

Як писало РБК-Україна раніше, раніше правоохоронний комітет ВР відмовився включити до порядку денного комітету розгляд законів про встановлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.

Додамо, минулого тижня повідомлялося, що в Раду внесли сім законопроектів про відповідальність за незаконне збагачення.