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У Раді виключають "турборежим" при голосуванні за закон про референдум

Новини » Політика     28.06.2020 - 06:31
У Раді виключають "турборежим" при голосуванні за закон про референдум
Фото: Верховна Рада (РБК-Україна)

Зараз розробники законопроекту очікують висновок Венеціанської комісії

Верховна Рада не буде поспішати з розглядом закону про референдум у другому читанні. Президентський законопроект №3612, нардепи підтримали в першому читанні.

Про це заявив віце-спікер Верховної ради Руслан Стефанчук в інтерв'ю Радіо Свобода.

За його словами, перспективи прийняття законопроекту в цілому - дуже високі.

"При підготовці цього законопроекту, розуміючи всю його важливість, ми обрали стратегію абсолютної відмови від будь-яких, навіть натяків на турборежим незважаючи на те, що попередній текст був готовий ще до моменту заходу в Раду. Але ми вирішили, що, оскільки це все ж дуже вагомий механізм для діяльності держави, не робити нічого поспіхом", - заявив віце-спікер.

Стефанчук зазначив, що зараз розробники законопроекту очікують на висновок Венеціанської комісії.

"Ми дуже сподіваємося дійсно, що в липні вже отримаємо висновок Венеціанської комісії. Я думаю, що після того, як ми отримаємо висновок, ми тут теж не будемо поспішати. Нам ні до якої дати не потрібно. Нам важлива якість цього законопроекту", - сказав він.

Нагадаємо, 18 червня Верховна Рада підтримала в першому читанні президентський законопроект про всеукраїнський референдум з необхідністю його доопрацювання до другого читання.

Як повідомляло РБК-Україна, у "Слуги народу" розраховують, що закон про всеукраїнський референдум в цілому нардепи зможуть прийняти восени

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Автор: Надія Собенко

Теги Новини України референдумВерховна РадаРуслан Стефанчук
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