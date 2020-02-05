У Раді назвали умову виплати пенсій в ОРДЛО через посередника

Виплата пенсій мешканцям окупованого Донбасу через посередника стане можливою завдяки новому закону, який зобов'язує такого посередника мати документ, засвідчений нотаріусом. Про це заявила глава комітету з питань соціальної політики Галина Третьякова, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, в разі прийняття законопроекту № 2083-Д посередники зможуть отримувати пенсії з довідкою від нотаріуса.

"Не зможуть посередники отримувати пенсію, поки це не буде завірено нотаріусом на нашій підконтрольній території. А всі дії нотаріуса, які відбуваються на тій території, не приймаються нашою стороною. Тому все, що відбувається (зняття виплат з пенсійних карток посередниками, - ред.) відбувається з порушенням чинного законодавства", - заявила Третьякова.

Вона також зазначила, що механізму виплат українських пенсій на окупованому Донбасі немає.

"Тому людина повинна приїжджати до нас і верифіковуватися... Звідси й виникають всі технічні особливості, які є в законопроекті 2083-Д", - додала Третьякова.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що з обережністю ставиться до спрощення процедури виплати пенсій жителям окремих районів Донецької та Луганської областей.