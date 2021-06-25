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В Раді назвали умову, за якої Зеленський не зможе знову балотуватись в президенти

Автор: Анастасія Рокитна

Голова Ради Дмитро Разумков розповів, за якої умови Володимир Зеленський не зможе піти на наступний президентський термін. Це буде неможливо у випадку, якщо він достроково припинить свої повноваження.

Про це він заявив на прес-конференції.

За його словами, так написано в українському законодавстві.

"Згідно з виборчим кодексом, якщо президент достроково припинив свої повноваження, він не може висуватись на наступні президентські вибори", - заявив Разумков.

Разом з тим, він заявив, що Зеленський не хоче сьогодні покинути свою позицію, тому що багато ще не зроблено.

Також він на прес-конференції розповів про чотири аспекти, які дозволяють піти на дострокові вибори президента:

  • за станом здоров'я,
  • смерть,
  • імпічмент,
  • відставка.

Нагадаємо, Зеленський назвав своїх головних конкурентів, якщо піде на другий термін.

Раніше він заявляв, що поки рано говорити про те, чи буде він балотуватися на другий термін.

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