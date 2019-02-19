У Раді назвали терміни розгляду закону про заочне засудження

Законопроект про заочне засудження можуть розглянути наступного тижня

На следующей пленарной неделе в Верховной раде могут рассмотреть изменения в УПК по заочному осуждению. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил глава фракции "Блока Петра Порошенко" Артур Герасимов.

По его словам, ожидается рассмотрение блока законопроектов по вопросам национальной безопасности и обороны, который не успели рассмотреть в январе.

"Также будет рассматриваться важнейший законопроект о заочном осуждении №9353", - сообщил Герасимов.

Он также отметил, что Рада может рассмотреть проекты по бюджетному обеспечению объединенных территориальных общин.

Напомним, ранее в Кабинете министров рассказали, когда Верховная рада рассмотрит закон о языках образования национальных меньшинств. По словам вице-премьер-министра по вопросам европейской интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, на рассмотрении в парламенте находятся уже два соответствующих законопроекта.

Ранее также сообщалось, что одними из первых приоритетов Кабинета министров в этом году являются проведение реформы Таможенной службы и ратификация Соглашения об оценке промышленных товаров.