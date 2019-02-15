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Гройсман назвав пріоритетні законопроекти Кабміну на 2019 рік

Новини » Політика    15.02.2019 - 15:02
Гройсман назвав пріоритетні законопроекти Кабміну на 2019 рік
Фото: Володимир Гройсман (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами прем'єра, сьогодні важливо забезпечити інфраструктурну інтеграцію

Одними з перших пріоритетів Кабінету міністрів цього року є проведення реформи Митної служби та ратифікація Угоди про оцінку промислових товарів. Про це повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман, відповідаючи на питання про визначення першочергових законопроектів уряду у 2019 році, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, одним з пріоритетів Кабміну на 2019 рік є проведення реформи Митної служби.

"Дуже важливо сьогодні забезпечити інфраструктурну інтеграцію. Також нам потрібно поєднувати митні процедури. Це реформа Митної служби, яка повинна дати відповідь на ці запитання. Тобто це прозорі та ефективні механізми. Сьогодні 43% українського експорту йде на ринки ЄС. Відповідно, пропускна інфраструктурна спроможність -  з одного боку. А процедурна інтеграція - з іншого, щоб не було жодних затримок, і ми були дуже мобільними", - повідомив Гройсман.

Глава уряду зазначив, що іншим пріоритетом є ратифікація Угоди про оцінку відповідності промислових товарів в Україні.

"Унаслідок цієї процедури (товари, - ред.) мають отримати вільний доступ на вільні ринки ЄС. Це глобальні завдання, які стоять перед нами", - пояснив прем'єр.

Нагадаємо, глава представництва Європейського союзу в Україні Хьюг Мінгареллі заявив про необхідність поліпшення координації між Кабінетом міністрів і представниками парламенту, які повинні погоджувати прийняття євроінтеграційних законопроектів.

Як писало РБК-Україна, за словами спікера Ради Парубія, кількості прийнятих Верховною радою законів у рамках імплементації Угоди про асоціацію з Євросоюзом поки недостатньо.

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