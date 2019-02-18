У Кабміні розповіли, коли ВР розгляне закон про мови освіти нацменшин

Фото: Іванна Климпуш-Цинцадзе (kmu.gov.ua)

Законопроекти дозволяють продовжити період імплементації мовної статті закону про освіту до 2023 року

Найближчим часом Верховна рада може розглянути новий законопроект про право національних меншин на освіту рідними мовами. Про це повідомила віце-прем'єр-міністр з питань європейської інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, спільно з народними депутатами було розроблено додатковий освітній законопроект, який враховує усі застереження.

"На розгляді у Верховній раді знаходяться вже два законопроекти, які дозволяють за умови їх прийняття продовжити впровадження статті 7 закону "Про освіту" до 2023 року, відповідно до рекомендацій Венеційської комісії. Це саме те, що нам необхідно. Зокрема для тих шкіл, де мовами навчання є неслов’янські мови нацменшин; для всіх класів і вчителів, щоб розробити словники і підготувати вчителів для впровадження цього закону", - повідомила Климпуш-Цинцадзе.

Віце-прем'єр зазначила, що найближчим часом законопроекти можуть бути розглянуті в сесійній залі.

"Мені дуже хотілось би розраховувати на те, що вже після нашої роботи з парламентарями і після вироблення додаткового законопроекту, який враховує уже всі застереження, що цей законопроект побачить своє голосування у Раді. Зі свого боку, уряд зробив свій крок уже рік тому. Зараз ми ще раз в діалозі з парламентарями спробували вийти на ще один результат. Це новий законопроект, який уже пройшов комітет з питань освіти. Все залежить від волі наших народних обранців", - поінформувала Климпуш-Цинцадзе.

За її словами, також ведуться консультації з нацменшинами.

"Ми вважаємо, що нам вдалося досягти порозуміння з усіма країнами-сусідами, окрім, на жаль, Угорщини. Хотілось би, щоб це був діалог з боку представників нацменшини, а не шантаж з боку уряду іншої країни стосовно позиції України", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Нагадаємо, у лютому 2018 року Міністерство освіти і науки прийняло рекомендації Венеціанської комісії щодо мовної статті закону "Про освіту" та погодилось з продовженням перехідного періоду для її імплементації до 2023 року.

Як писало РБК-Україна раніше, у 2017 році Венеціанська комісія рекомендувала продовжити перехідний період для імплементації "мовної статті" закону про освіту.

Додамо, президент Петро Порошенко заявляв, що мовна стаття освітньої реформи повністю відповідає європейським практикам.