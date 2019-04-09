У Раді назвали основні ризики ухвалення нового виборчого кодексу

Основним ризиком у проекті нового виборчого кодексу є питання регіональних списків. Про це повідомив представник уряду у Верховній раді України Вадим Денисенко, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами нардепа, десять років тому уже велася дискусія, що такі регіональні списки можуть призвести до федералізації України.

"Дуже багато пересторог для того, щоб саме цей законопроект було прийнято. Ключова пересторога - це регіональні списки, які називають не відкритими списками, а "закритими списками регіонального типу". Ще 10 років тому, коли кодекс був вперше презентований, велася дискусія, що ці регіональні списки можуть призвести до федералізації України", - повідомив Денисенко.

Парламентар наголосив, що депутати-мажоритарники наразі налаштовані проти ухвалення нового виборчого кодексу за відкритими списками.

"Основна маса мажоритарників категорично виступає проти цієї моделі (виборчого кодексу, - ред.) я думаю, що серед багатьох політичних сил, навіть серед списочників, є багато питань до цієї моделі", - додав він.

Нагадаємо, замглави фракції "Блок Петра Порошенко" Олексій Гончаренко заявив, що прийняття проекту виборчого кодексу до парламентських виборів є теоретично можливим за умови розгляду всіх поправок профільним комітетом.

Як писало РБК-Україна раніше, глава ВР Андрій Парубій заявив, що новий виборчий кодекс з відкритими списками може бути проголосований у Раді до парламентських виборів 2019.

Відзначимо, член комітету з питань правової політики і правосуддя, член робочої групи по виборчому кодексу, народний депутат Руслан Сидорович заявив, що в підготовленому до другого читання новому виборчому кодексі планується обмежити кандидатів у можливості поширювати політичну рекламу на зовнішніх носіях.