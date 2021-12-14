ru ua
Вт, 14 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Раді назвали Податкову службу "корупційним організмом"

Новость на русском →
Київ, Вівторок 14 грудня 2021 16:37
В Раді назвали Податкову службу "корупційним організмом" Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Податкова служба - це системно працюючий організм, де корупція добралася до самої верхівки, а через схеми зі "скрутками" бюджет України втрачає 12 млрд грн щороку.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна.

Він заявив, що останніми днями влада "успішно веде боротьбу з крадіжками ПДВ з бюджету", і ця боротьба дає свої результати: було заблоковано схеми із системного ухилення від сплати ПДВ, так звані "скрутки" - коли купують банани, а з них нібито, за документами, виготовляють газову станцію.

Гетманцев зазначив, що "бізнес" конвертаторів та податківців - це величезна розгалужена мережа, в якій задіяні не лише керівні особи ДПС, а й правоохоронці. І навів приклади беззаконня, яке процвітає у податковій.

"У Харкові за реєстрацію податкової накладної з маленького підприємства з десятьма працівниками вимагали 0,5% від суми накладної, а інакше блокували і не давали реєструватися. У Запоріжжі білий бізнес платив 5% за відшкодування "білого" ПДВ - який і так має бути відшкодовано. У Кропивницькому не видавали ліцензії на торгівлю підакцизкою, вимагаючи грошей. Це - налагоджений, системно працюючий, корупційний організм, що прогнив догори", - резюмував Гетманцев.

Як повідомлялося, раніше Гетьманцев заявляв, що опір припиненню схем із системного ухилення від сплати ПДВ чинять не лише "скрутники", а й податківці з правоохоронцями.

Читайте РБК-Україна в Google News
Данило Гетманцев
NEWS
Данілов: загроза вторгнення Росії є постійно, але ситуація під контролем
Данілов: загроза вторгнення Росії є постійно, але ситуація під контролем
DAILY
Гривня проти долара. Чи впаде обмінний курс у 2022 році і чого чекають у банках
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Гривня проти долара. Чи впаде обмінний курс у 2022 році і чого чекають у банках