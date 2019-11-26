Рада планує врегулювати видачу українських паспортів дітям з ОРДЛО у 2020

Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

Разумков сподівається на прийняття конкретних законопроектів, що дозволять врегулювати це питання

Верховна рада планує після Нового року врегулювати питання видачі українських паспортів дітям з окупованих територій. Про це заявив голова ВР Дмитро Разумкови під час конференції щодо забезпечення прав дитини в умовах збройного конфлікту, передає кореспондент РБК-Україна.

Глава парламенту сподівається на прийняття конкретних законопроектів, що дозволять врегулювати це питання.

"На сьогоднішній день достатньо злагоджено працює парламент. Є декілька комітетів, які безпосередньо займаються цими питаннями. Питання сім'ї та молоді в одному комітеті, але якщо ми подивимось на цю ситуацію - це комітет з питань деокупації та реінтеграції. Зараз будуть напрацьовуватись законопроекти, які, я сподіваюсь, найближчим часом будуть приймати. Питання щодо врегулювання з паспортами і документами - воно є. Я сподіваюсь, що після Нового року ми будемо приймати вже конкретні законопроекти, які дозволять зменшити цю проблему", - зазначив спікер ВР.

Він наголосив, що наразі дітям на Донбасі простіше отримати паспорт РФ, ніж український паспорт.

"Ми розуміємо всі ті проблеми, які є. Частину з них буде важко вирішити. Верховна рада до цього долучиться максимально… Я думаю, що ми повинні реагувати більш ніж жостко як представники влади. Тому що це неприпустимо", - сказав глава Ради.

Нагадаємо, заступник постійного представника президента в Автономній республіці Крим Таміла Ташева заявила, що Україна планує максимально сприяти для отримання українських свідоцтв про народження і смерті для жителів анексованого Криму за спрощеною системою.

Як писало РБК-Україна, Міністерство закордонних справ Німеччини дало розпорядження своїм консульствам не визнавати російські паспорти з Донбасу.

Так, на початку жовтня Євросоюз офіційно відмовився визнавати російські паспорти жителів ОРДЛО.