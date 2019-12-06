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У Раді налаштовані на поглиблення співробітництва з ЄС

Новини » Політика     06.12.2019 - 16:41
У Раді налаштовані на поглиблення співробітництва з ЄС
Фото: Руслан Стефанчук (Віталій Носач/РБК-Україна)

Стефанчук заявив, що пріоритетним для українців є продовження діалогу з ЄС

Перший заступник голови Верховної ради України Руслан Стефанчук заявив про пріоритетність для українців продовження діалогу з Європейським союзом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ВР.

Зокрема, у п’ятницю, 6 грудня, Стефанчук зустрівся з делегацією комітету Європейського парламенту у закордонних справах на чолі з його головою Девідом Макаллістером.

Так, учасники зустрічі обговорили питання щодо інтенсифікації взаємодії на рівні парламентів країн-членів ЄС.

Перший віце-спікер Ради зауважив, що пріоритетним для українців є продовження діалогу з Європейським союзом. За його словами, Угода про асоціацію з ЄС залишається дорожньою картою політичних і економічних реформ в Україні.

"Ми налаштовані на максимально ефективне використання наявних можливостей для поглиблення співробітництва у пріоритетних сферах: енергетиці, митному співробітництві, цифровій економіці, юстиції та внутрішніх справах", - сказав Стефанчук.

Нагадаємо, у кінці листопада у ЄС заявили про тверду підтримку України.

Як писало РБК-Україна, дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та КМІС свідчать, що у листопаді 2019 року більшість громадян (52,6%) були переконані, що Україна повинна в перспективі вступити в Європейський союз.

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