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В Раде настроены на углубление сотрудничества с ЕС

Новости » Политика     06.12.2019 - 16:41
В Раде настроены на углубление сотрудничества с ЕС
Фото: Руслан Стефанчук (Виталий Носач/РБК-Украина)

Стефанчук заявил, что приоритетным для украинцев является продолжение диалога с ЕС

Первый заместитель председателя Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил о приоритетности для украинцев продолжения диалога с Европейским союзом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВР.

В частности, в пятницу, 6 декабря, Стефанчук встретился с делегацией комитета Европейского парламента по иностранным делам во главе с его председателем Дэвидом Макаллистером.

Так, участники встречи обсудили вопросы интенсификации взаимодействия на уровне парламентов стран-членов ЕС.

Первый вице-спикер Рады отметил, что приоритетным для украинцев является продолжение диалога с Европейским союзом. По его словам, соглашение об ассоциации с ЕС остается дорожной картой политических и экономических реформ в Украине.

"Мы настроены на максимально эффективное использование имеющихся возможностей для углубления сотрудничества в приоритетных сферах: энергетике, таможенном сотрудничестве, цифровой экономике, юстиции и внутренних делах", - сказал Стефанчук.

Напомним, в конце ноября в ЕС заявили о твердой поддержке Украины.

Как писало РБК-Украина, данные опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС свидетельствуют, что в ноябре 2019 года большинство граждан (52,6%) были убеждены, что Украина должна в перспективе вступить в Европейский союз.

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Новости Украины ЕвросоюзВерховная РадаРуслан Стефанчук
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