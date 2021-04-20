ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Комітет Ради хоче заслухати голову Держмитслужби щодо протидії корупції у відомстві

Новость на русском → Україна, Вівторок 20 квітня 2021 17:00
Комітет Ради хоче заслухати голову Держмитслужби щодо протидії корупції у відомстві Фото: в Раді хочуть заслухати главу Держмитслужби (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Комітет Верховної ради з питань фінансової політики хоче заслухати голову Держмитслужби Павла Рябікіна щодо протидії корупції у відомстві. Заслуховування має відбутися не пізніше 17 травня.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Вказано, що члени комітету затвердили рішення за результатами заслуховування Рябікіна, керівників Закарпатської та Волинської митниць Держмитслужби на засіданні 18 березня.

Нардепи дали негативну оцінку роботі керівників вказаних митниць і рекомендували главі Держмитслужби розглянути питання про порушення дисциплінарного провадження стосовно них.

"Не пізніше 17 травня комітет планує провести засідання, на якому заслухати голову Держмитслужби про вжиті заходи щодо протидії проявам корупції у митних органах та про результативність такої роботи", - вказано у повідомленні.

Крім того, парламентарі заслухали главу Державної фіскальної служби Вадима Мельника про результати роботи за 2021 рік, у тому числі, щодо кадрової політики (затвердженої нової структури та штатної чисельності), а також заходів, які вживаються у зв’язку із ліквідацією ДФС.

Нагадаємо, сьогодні розпочалось тестування посадових осіб Держмитслужби з питань кваліфікації та благонадійності у всіх регіонах України, його пройдуть понад 9 тисяч співробітників.

Як писало РБК-Україна, раніше глава комітету Верховної ради з питань фінансової, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявляв, що кадрових чисток на митниці не уникнути.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика коррупция митниця Верховна Рада
NEWS
Четверта хвиля коронавірусу може бути більш загрозливою через нові штами, - Радуцький
Четверта хвиля коронавірусу може бути більш загрозливою через нові штами, - Радуцький
DAILY
Олександр Ткаченко: Я не зовсім розумію, що таке "українська російська мова"
Сергій Щербина, Мілан Лєліч Олександр Ткаченко: Я не зовсім розумію, що таке "українська російська мова"