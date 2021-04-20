Комітет Ради хоче заслухати голову Держмитслужби щодо протидії корупції у відомстві
Комітет Верховної ради з питань фінансової політики хоче заслухати голову Держмитслужби Павла Рябікіна щодо протидії корупції у відомстві. Заслуховування має відбутися не пізніше 17 травня.
Вказано, що члени комітету затвердили рішення за результатами заслуховування Рябікіна, керівників Закарпатської та Волинської митниць Держмитслужби на засіданні 18 березня.
Нардепи дали негативну оцінку роботі керівників вказаних митниць і рекомендували главі Держмитслужби розглянути питання про порушення дисциплінарного провадження стосовно них.
"Не пізніше 17 травня комітет планує провести засідання, на якому заслухати голову Держмитслужби про вжиті заходи щодо протидії проявам корупції у митних органах та про результативність такої роботи", - вказано у повідомленні.
Крім того, парламентарі заслухали главу Державної фіскальної служби Вадима Мельника про результати роботи за 2021 рік, у тому числі, щодо кадрової політики (затвердженої нової структури та штатної чисельності), а також заходів, які вживаються у зв’язку із ліквідацією ДФС.
Нагадаємо, сьогодні розпочалось тестування посадових осіб Держмитслужби з питань кваліфікації та благонадійності у всіх регіонах України, його пройдуть понад 9 тисяч співробітників.
Як писало РБК-Україна, раніше глава комітету Верховної ради з питань фінансової, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявляв, що кадрових чисток на митниці не уникнути.