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Рада сьогодні проведе два позачергових засідання. Може затвердити великий Герб

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Києва, Вівторок 24 серпня 2021 08:58
Рада сьогодні проведе два позачергових засідання. Може затвердити великий Герб Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Верховна рада сьогодні, 24 серпня 2021 року, проведе два позачергових засідання. Одне з них - урочисте - буде присвячене 30-річчю незалежності України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт парламенту.

Повідомляється, що урочисте засідання Ради розпочнеться о 13:00. Воно буде присвячене 30-й річниці прийняття Акту проголошення незалежності України, жодних голосувань не буде.

А на 14:20 заплановано початок позачергової сесії, на порядку денному якої лише одне питання - нардепи розглянуть законопроект про великий Державний Герб України.

Головним елементом великого Герба буде знак Княжої держави Володимира Великого (малий Герб) золотого кольору на синьому п'ятисторонньому щиті із закругленими нижніми бічними кутами із золотою облямівкою. Над щитом - зображення великокнязівського вінця (корони) Ярослава Мудрого і шатер у вигляді рослинного орнаменту.

Щит тримають: з лівого боку - лев (герб Галицько-Волинського князівства), з правого - воїн-козак з рушницею (герб Війська Запорозького). Під щитом - стрічка з двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів, під стрічкою - два колоски пшениці, переплетені гроном калини зі стилізованим листям.

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