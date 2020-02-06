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Екс-голові КСУ Шевчуку відмовили у відновленні на посаді

Новини » Політика     06.02.2020 - 14:28
Екс-голові КСУ Шевчуку відмовили у відновленні на посаді
Фото: Станіслав Шевчук (zib.com.ua)

Шевчук програв суд щодо відновлення на посаді голови КСУ

Шостий адміністративний апеляційний суд відмовив екс-голові Конституційного суду Станіслава Шевчука в позові на відновлення на посаді. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook екс-радника Шевчука Дениса Невядомського.

Повідомляється, що сьогодні суд закрив провадження за позовом Шевчука проти КСУ. Зазначимо, він просив поновити його на посаді судді та на посаді голови КСУ.

Екс-голові КСУ Шевчуку відмовили у відновленні на посаді

Нагадаємо, Шевчук був звільнений через дисциплінарний проступок, нехтування обов'язками, які несумісні зі статусом судді Конституційного суду України. Зокрема,
в жовтні 2018 року його своїм розпорядженням ввів позицію позаштатного радника на громадських засадах. Це не передбачено ані законом про КСУ, ані регламентом.

Сам Шевчук заявляв, що за ситуацією з його звільненням нібито стояв на той момент ще чинний президент Петро Порошенко.

Проте в жовтні 2019 скандальний Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Шевчука до Конституційного суду у повному обсязі та відновив його на посаді. Відповідно сьогоднішнім рішенням апеляційна інстанція остаточно відмовила йому у відновленні.

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