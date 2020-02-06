Екс-голові КСУ Шевчуку відмовили у відновленні на посаді

Фото: Станіслав Шевчук (zib.com.ua)

Шевчук програв суд щодо відновлення на посаді голови КСУ

Шостий адміністративний апеляційний суд відмовив екс-голові Конституційного суду Станіслава Шевчука в позові на відновлення на посаді. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook екс-радника Шевчука Дениса Невядомського.

Повідомляється, що сьогодні суд закрив провадження за позовом Шевчука проти КСУ. Зазначимо, він просив поновити його на посаді судді та на посаді голови КСУ.

Нагадаємо, Шевчук був звільнений через дисциплінарний проступок, нехтування обов'язками, які несумісні зі статусом судді Конституційного суду України. Зокрема,

в жовтні 2018 року його своїм розпорядженням ввів позицію позаштатного радника на громадських засадах. Це не передбачено ані законом про КСУ, ані регламентом.

Сам Шевчук заявляв, що за ситуацією з його звільненням нібито стояв на той момент ще чинний президент Петро Порошенко.

Проте в жовтні 2019 скандальний Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Шевчука до Конституційного суду у повному обсязі та відновив його на посаді. Відповідно сьогоднішнім рішенням апеляційна інстанція остаточно відмовила йому у відновленні.