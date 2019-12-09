У Раді можуть створити групу для напрацювання закону про статус УБД для військових ВМС

У Верховній раді України можуть створити робочу групу для напрацювання законопроекту №1197 щодо отримання статусу учасника бойових дій для військових Воєнно-морських сил та Повітряних сил Збройних сил України. Про це свідчить порядок денний засідань комітетів парламенту, опублікований на сайті ВР.

Так, засідання комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, під час якого розглянуть створення робочої групи, відбудеться у п'ятницю, 13 грудня.

"Про створення робочої групи по доопрацюванню до другого читання проекту закону про внесення змін до статті 6 закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (щодо забезпечення прав військовослужбовців Військово-морських сил та Повітряних сил Збройних сил України на отримання статусу учасника бойових дій) (р.№1197, н.д. Синютка О.М. та інші)", - сказано у порядку денному.

Крім того, комітет розгляне і створення робочої групи для доопрацювання до другого читання проекту закону №1198 щодо посилення соціального захисту окремих категорій осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Нагадаємо, парламент підтримав за основу у першому читанні законопроекти №1197 та №1198 у ході пленарного засідання 5 грудня.

Як писало РБК-Україна, 4 грудня Рада схвалила в другому читанні законопроект №2045-1 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу і соціальних гарантій окремим особам з числа учасників антитерористичної операції", яким буде запроваджено механізм отримання статусу учасника бойових дій добровольцями.