У Раді матдопомогу при народженні першої дитини хочуть збільшити до 50 тисяч гривень

Глава комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пропонує збільшити розмір матеріальної допомоги при народженні першої дитини. З 2014 року вона в рази впала в доларовому еквіваленті.
Нардеп зазначив, що з 2021 року державний бюджет отримав на 1 млрд гривень акцизного податку більше завдяки діям податкової і фіскальної служб, які продовжують боротьбу з ринком фальсифікату.
"За нашими підрахунками це дозволить наповнити бюджет країни більш ніж на 10 млрд гривень щорічно. Цих коштів вистачить на найважливіше, на мою думку, питання - збільшення допомоги при народженні дитини", - підкреслив глава комітету.
Він звернув увагу, що з 2014 року не змінювалася сума виплат батькам за народження першої дитини. В національній валюті вона становить 41 280 гривень, однак у доларовому еквіваленті знизилася с 2612 до 1490 доларів.
"Виплати допомоги при народженні дитини повинні бути підвищені. Ми пропонуємо почати процес з встановлення таких сум виплат: 50 тис. гривень - при народженні першої дитини, 100 тис. гривень - при народженні другої і 150 тис. при народженні третьої й кожної наступної дитини", - розповів нардеп.
При таких розмірах матеріальної допомоги до відповідного фонду необхідно щорічно вкладати 11,5 млрд гривень, які, за словами Гетманцева, будуть надходити за рахунок процесу висновки ринку алкоголю з тіні.
Він також додав, що має намір подати дану законодавчу ініціативу в проект державного бюджету на 2022 рік.
Нагадаємо, в січні цього року в Україні безоплатну допомогу при пологах отримали понад 29 тисяч пацієнток. Національна служба здоров'я уклала договори з майже 400 медичними установами на надання допомоги при пологах.
Як писало РБК-Україна, в Україні безкоштовну допомогу при пологах отримали понад 180 тисяч жінок з квітня по листопад 2020 року.