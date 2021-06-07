Глава Мін'юсту назвав ризики закону про олігархів і підстави для внесення до реєстру

Український законопроєкт про деолігархізацію не має світових аналогів і важливо зрозуміти, як він буде працювати на практиці. Серед ризиків закону про олігархів - можливість фінансових ділків переписати активи на підставних осіб, що дозволить їм піти з-під його дії.

"Існує практика початку XX століття, де за допомогою надзвичайно жорстких антитрастових законів і політичного тиску олігархів вдалося усунути від політики", - сказав міністр.

Він зазначив, що останнім часом ситуація у світі змінилася і особливо в Україні. "Сучасний досвід відтягування олігархів від сутички Навколо політики відбувався тільки за допомогою силовиків. Ми цього допустити не можемо. Відповідно, цей закон є досить оригінальним, вважайте це Українським винаходом, подивимося, як він спрацює або не спрацює", - додав Малюська.

Серед ризиків закону про олігархів міністр відзначив можливість фінансових ділків піти від його прямої дії. "Головний ризик це те, що олігархи на якомусь етапі спробують переписати свої активи на підставних осіб",- підкреслив Малюська.

Він також заявив, що в законопроєкті прописані механізми, які повинні запобігти можливому блокуванню роботи закону після його прийняття. Міністр зазначив, що в список олігархів можуть потрапити особи, які відповідають трьом з чотирьох показників:

вплив на ЗМІ;

участь у політичному житті країни;

монопольне становище на ринку;

володіння великим статком, що перевищує 2 млрд гривень.

На думку Малюськи, закон про олігархів набуде чинності взимку. "До цього часу олігархи можуть добровільно позбутися тих чи інших ознак олігархів - наприклад, передати медіа незалежним власникам і після цього спокійно працювати далі, не втручаючись у політику", - уточнив міністр юстиції.