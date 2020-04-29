У Раді немає ініціатив щодо Мінську, - Разумков

У Раді заявили, що поки немає ініціатив щодо Мінську, зокрема імплементація "формули Штайнмайера". Про це розповів спікер Ради Дмитро Разумков в інтерв'ю РБК-Україна.

Разумков зазначив, з Офісу президента теж не звучало жодних ініціатив на цю тему.

"Станом на зараз, я не пам'ятаю, щоб щось було зареєстровано і щоб щось в найближчому майбутньому планувалося на винесення", - розповів він.

Нагадаємо, на засіданні Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі обговорювалися питання, пов'язані з особливим статусом окремих районів Донецької та Луганської областей України та імплементацією "формули Штайнмайера".

Відзначимо, на сайті Зеленського тоді повідомили, що під час засідання ТКГ українська сторона в черговий раз відкинула можливість закріплення особливого статусу Донбасу в Конституції України.

Разом з тим, віце-прем'єр-міністр України Олексій Рєзніков заявив, що особливий статус Донбасу ніколи не буде внесено в Конституцію.

Нагадаємо, згідно з даними опитувань, понад 60% українців проти особливого статусу Донбасу.