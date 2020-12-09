У Раді хочуть зобов'язати Кабмін запровадити Е-реєстр лікарняних з 1 лютого

Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

У Верховній раді хочуть зобов'язати Кабінет міністрів запровадити Електронний реєстр лікарняних з 1 лютого 2021 року. Парламенту рекомендують ухвалити відповідний проект постанови №4243.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Таке рішення ухвалив комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

У комітеті підкреслюють, що електронний лікарняний листок має стати запобіжником для витрат з Фонду соціального страхування на фальсифіковані лікарняні і ті, які виписуються заднім числом.

"Члени комітету рекомендують прийняти постанову в цілому, врахувавши наступні правки: ВР дає рекомендації Кабінету міністрів, а не окремим міністерствам; Кабінет міністрів має прозвітувати перед комітетом до 15 січня 2021 року і запровадити Електронний реєстр листків непрацездатності з 1 лютого 2021 року", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у липні Міністерство охорони здоров'я анонсувало запуск у тестовому режимі електронних лікарняних. Зазначалося, що систему електронних лікарняних тестують у більш ніж 700 лікарнях.

Як писало РБК-Україна, раніше у МОЗ зазначали, що повноцінно електронні лікарняні почнуть працювати на початку 2021 року.