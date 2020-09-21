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У Раді готують правки до дохідної частини бюджету-2021

Автор: Маріанна Присяжнюк, Юлія Струк

Комітет Верховної ради з питань фінансів готує правки до дохідної частини державного бюджету на 2021 рік. Глава комітету Данило Гетманцев заявив, що бюджет треба мало не переписувати.

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Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Треба подавати системні правки до дохідної частини бюджету. І ми будемо їх подавати. Його треба мало не переписувати", - зазначив нардеп.

Він додав, що зауваження до бюджету значні.

Нагадаємо, 18 вересня Кабінет міністрів представив у Верховній раді державний бюджет на 2021 рік. У Міністерстві фінансів наполягають, що проект державного бюджету-2021 збалансований і реалістичний.

Як писало РБК-Україна, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що дефіцит валютних надходжень в Україну в 2021 році буде компенсований за рахунок запозичень у Міжнародного валютного фонду та інших міжнародних партнерів, а курс утримається на рівні 29,1 гривні за долар.

При цьому голова Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що процес прийняття державного бюджету на наступний рік буде дуже непростим, адже вже сьогодні проект фінансового документа піддається критиці.

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