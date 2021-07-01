У Раді достатньо голосів для прийняття закону про олігархів у першому читанні, - СН

Сьогодні народні депутати України розглянуть президентський законопроект про олігархів. У партії "Слуга народу" впевнені, що голосів буде достатньо.

Про це сказав РБК-Україна співрозмовник в керівництві "СН", йдеться в матеріалі "Закон про олігархів. Чи прийме Рада проект Зеленського і що не влаштовує депутатів" .

"Наша фракція дасть 200 голосів, а при великому бажанні забезпечить і 226 "за" в першому читанні. Не думаю, що в залі будуть так розгойдувати ситуацію, щоб навіть у першому читанні цей законопроект не проголосувати", - сказало джерело видання.

Зазначимо, Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки ухвалив рішення щодо законопроекту президента Володимира Зеленського про олігархів. ВР рекомендують схвалити його за основу.